FNV ziet aantal stakers alleen maar toenemen, schappen AH steeds leger

De supermarktketen zegt bij monde van de zegsvrouw zijn best te doen om de winkels zo goed mogelijk te bevoorraden. Volgens de woordvoerster is de impact nog altijd het meest merkbaar in het zuidwesten en noordoosten van het land. Dat komt door de distributiecentra die de bevoorrading in deze regio’s voor hun rekening nemen, in Zwolle en Pijnacker, waar de impact van de stakingen het sterkst lijkt. Maar ook in de distributiecentra in Zaandam, Geldermalsen en Tilburg wordt maandag weer gestaakt.

En de stakingen lijken nog wel even door te gaan. „Het aantal stakers neemt alleen maar toe, ook veel uitzendkrachten sluiten zich inmiddels aan. We gaan door tot er een fatsoenlijk bod op tafel komt”, stelt FNV-bestuurder Shefania Sewbaks. „Dat betekent een eerlijke loonsverhoging, maar ook dat de verslechtering van de arbeidsomstandigheden van tafel gaat.”

Loonsverhoging

FNV eist een loonsverhoging van minimaal 10 procent voor een cao met een looptijd van een jaar. Het laatste bod van Albert Heijn betrof 8 procent meer salaris verspreid over twee jaar. Volgens de vakbond zouden de arbeidsomstandigheden met het cao-bod van de supermarktketen bovendien verslechteren.

En daarmee zijn vakbond en werkgever in een impasse geraakt, ook al willen beide partijen de onderhandelingen hervatten. „Albert Heijn heeft richting medewerkers aangegeven weer om tafel te willen. Dat willen wij ook, staken doen we echt niet voor de lol”, aldus Sewbaks. „Maar wat nu op tafel ligt, is te weinig. Zolang daar geen verbetering in komt, gaan de stakingen gewoon door.”