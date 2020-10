Republikeinse topdonor wil deel van casino-imperium verkopen

Volgens de bron van Bloomberg, een ingewijde die niet bij naam genoemd wil worden, vallen onder meer het Sands Expo Convention Center, The Venetian Resort Las Vegas en The Palazzo onder de eigendommen die Adelson van de hand wil doen. Als zijn bedrijf de eigendommen in Las Vegas verkoopt, wordt het casino-portfolio beperkt tot Macau en Singapore.

De verkoop, die verre van zeker is, komt in zware tijden voor de woestijnstad die vorige eeuw razendsnel uitgroeide tot het extravagante Mekka van de entertainmentindustrie. Las Vegas ontving als gevolg van de coronapandemie 55 procent minder bezoekers dit jaar en de casino's aan de Las Vegas Strip verdienden in augustus 45 procent minder. Tot consumenten weer meer durven te reizen en uit te geven, ziet het bedrijfsbestuur dan ook weinig kansen in Las Vegas.

Met de opbrengst van een eventuele verkoop zou Adelson kunnen gaan investeren in het afmaken van overzeese projecten of zou hij nieuwe resorts kunnen openen. Naar verluidt heeft Adelson zijn zinnen gezet op een casino in New York. Een woordvoerder van Las Vegas Sands zegt dat het bedrijf wel van plan is zijn hoofdkantoor in 'Sin City' te behouden. Reden daarvoor zou zijn dat de staat Nevada geen inkomstenbelasting heft.

The Venetian, een van de casino's die Adelson zou willen verkopen, is het eerste resort dat de magnaat liet bouwen. Het verrees op de plek van het voormalige Sands Hotel and Casino, waar onder anderen zangers Frank Sinatra en Dean Martin dikwijls optraden. The Venetian, dat 1,5 miljard dollar kostte, was ten tijde van de opening in 1999 een van de duurste hotels ter wereld. Acht jaar later liet Adelson voor 1,8 miljard dollar The Palazzo ernaast bouwen, ook een resort met casino.

Volgens Jan Jones Blackhurst, voormalig burgemeester van Las Vegas en bestuurslid bij een van de concurrenten van Las Vegas Sands, zou een bod conform de vraagprijs een belangrijk signaal zijn dat investeerders nog altijd interesse hebben in Las Vegas. "Ik kan me Las Vegas niet voorstellen zonder Sheldon", aldus Blackhurst.

Adelson geldt behalve als casino-magnaat, ook als media-ondernemer en een van de belangrijkste donoren van Republikeinse presidentskandidaten. Daarnaast houden hij en zijn echtgenote Miriam (74), die beiden joods zijn, zich veel bezig met de Israëlische politiek. Adelsons vermogen werd in september door zakenblad Forbes geschat op 33,5 miljard dollar.