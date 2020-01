Opgestapte Boeing-baas krijgt 60 miljoen mee

Muilenburg ontvangt volgens het bedrijf geen gouden handdruk. Boeing zei in november dat de oud-topman zelf had aangeboden zijn bonus voor 2019 en opbrengsten uit aandelen op te geven.

Muilenburg verdiende in zijn 4,5 jaar aan het roer bij de vliegtuigbouwer tientallen miljoenen. In december stapte hij op. Volgens Boeing was zijn vertrek nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. Dat liep een flinke deuk op door de problemen met de 737 MAX.

Miljoenenboete

De Amerikaanse luchtvaartwaakhond Federal Aviation Authority (FAA) wil Boeing een miljoenenboete opleggen. De vliegtuigbouwer zou willens en wetens defecte vleugelonderdelen voor de 737 MAX hebben gebruikt. Volgens de FAA voerde Boeing te weinig kwaliteitscontrole uit bij zijn leveranciers. Uit tests van de onderdelen bleek dat ze niet sterk genoeg waren, maar de vliegtuigbouwer monteerde ze toch op 178 vliegtuigen.

De FAA stelt een boete van $5,4 miljoen voor, omgerekend een kleine €4,9 miljoen. De boete heeft overigens niets te maken met de twee crashes van toestellen van het type 737 MAX waardoor de vliegtuigen al sinds maart aan de grond staan. In december kreeg Boeing ook een boete voor hetzelfde vergrijp bij 133 vliegtuigen van het type 737 NG, de voorloper van de 737 MAX. Die bedroeg $3,9.

Boeing liet in een verklaring weten de defecte vleugelonderdelen te vervangen. Ook belooft de vliegtuigbouwer beterschap.