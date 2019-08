Oud Fed-man dringt aan op strijd tegen Trump

New York - De voormalige baas van de Federal Reserve Bank of New York William Dudley heeft de landelijke Fed opgeroepen om zich krachtig uit te spreken tegen het beleid van president Donald Trump. Dudley opperde zelfs dat de koepel van centrale banken zou moeten weigeren om de rente te verlagen, omdat renteverlagingen Trump weleens aan een herverkiezing in 2020 zouden kunnen helpen.