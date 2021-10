Premium Financieel

Column: het enge verhaal achter de opmars van de Zwitserse frank

Als een valuta meer waard wordt, is dat vaak het gevolg van economische ontwikkelingen of rentebewegingen. Achter de stijging van de Zwitserse frank gaat iets heel anders schuil. De munt zit in de lift omdat financiële partijen zich zorgen maken over het griezelige fenomeen stagflatie.