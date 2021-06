Opwarming Shell zet voort; afkoeling bij chips

De AEX-index noteert rond half één 0,4% lager naar 730 punten. Een dag eerder werd nog een recordstand neergezet. De Midkap-index gaat 0,3% achteruit naar 1059,42.

De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs daalden 0,1%. De Londense FTSE-index zakte 0,6%.

De Amerikaanse centrale bank hield woensdagavond het rentetarief ongewijzigd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023. In maart gaf de Fed nog aan geen renteverhoging te voorzien tot ten minste 2024. Ook verhoogde de Fed zijn inflatieverwachting voor dit jaar met een vol procentpunt tot 3,4 procent.

Hogere rentes en een snel oplopende inflatie zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelen. Vooral de sterk gestegen technologiebedrijven zullen daardoor naar verwachting onder druk komen te staan. De hogere rentetarieven zijn wel goed nieuws voor het verdienmodel van de financiële bedrijven als banken en verzekeraars.

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukt dat beleggers even wat gas terugnemen na het Fed-besluit. „Er is een snoepje afgepakt bij beleggers, maar ze zijn niet gelijk zwaar op dieet gegaan.” Hij wijst er ook op dat het maar om een hint van de Fed gaat en nog niet zeker is dat de renteverhogingen er echt komen.

Smit houdt er rekening mee dat met een verwachte verdere afkoeling van de zwaarwegende techfondsen de opmars van de AEX tegenwind krijgt. „De rotatie vanuit tech naar financiële waarden zet in de komende tijd waarschijnlijk voort. Daarnaast verloopt het economisch herstel mogelijk vertraging op gelet op de aarzeling bij de boekingen in de reissector.”

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9% lager onder aanvoering van de Japanse technologiebedrijven.

Chips in achterhoede

In de AEX maken chipfondsen een terugtrekkende beweging. BESI raakt 0,8% kwijt. ASML koerst 0,9% lager. ASMI ziet 2% verdampen.

Techaandeel Prosus is eveneens in mindere doen met een terugval van 1%. Adyen duikt 1,8% omlaag.

Aan de andere kant liggen financiële waarden goed in de markt door de oplopende rentes. Koploper Aegon wint 3,3%. NN Group dikt 0,4% aan. Voor ING hebben beleggers 1,7% meer over.

RD Shell komt ook bovenndrijven met een vooruitgang van 1,2%.

In de Midkap valt bankconcern ABN in de smaak met een plus van 2,6%. Galapagos daarentegen zakt 1,7% weg.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android.