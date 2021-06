Zonnige AEX zet zegereeks voort

De AEX sloot 0,2% hoger op 734,89 punten. Een uur voor sluiting tikte de index een record aan bij een stand van 736,07 punten. De AMX ging echter 0,7% achteruit naar 1054,43 punten. De koersenborden in Londen (-0,4%), Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,1%) lieten een verdeeld beeld zien.

Wall Street stond aan het einde van de middag verdeeld. De Dow Jones-index daalde 0,5%. Technologiebeurs Nasdaq koerste juist 1% in de plus. Het aantal WW-aanvragen in de VS kwam de voorbije week overigens hoger uit dan verwacht. Zo’n 412.000 werkloze Amerikanen klopten bij de overheid aan voor steun, terwijl was gerekend op 360.000 uitkeringsaanvragen.

De Amerikaanse centrale bank hield woensdagavond het rentetarief ongewijzigd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023. In maart gaf de Fed nog aan geen renteverhoging te voorzien tot ten minste 2024. Ook verhoogde de Fed zijn inflatieverwachting voor dit jaar met een vol procentpunt tot 3,4%.

Hogere rentes en een snel oplopende inflatie zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelen. Vooral de sterk gestegen technologiebedrijven zullen daardoor naar verwachting onder druk komen te staan. De hogere rentetarieven zijn wel goed nieuws voor het verdienmodel van financiële waarden als banken en verzekeraars.

’Snoepje afgepakt van beleggers’

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukt dat beleggers vandaag even wat gas terugnemen na het Fed-besluit. „Er is een snoepje afgepakt bij beleggers, maar ze zijn niet gelijk zwaar op dieet gegaan.” Hij wijst er ook op dat het maar om een hint van de Fed gaat en nog niet zeker is dat de renteverhogingen er echt komen.

Smit houdt er rekening mee dat met een verwachte verdere afkoeling van de zwaarwegende techfondsen de opmars van de AEX tegenwind krijgt. „De rotatie vanuit tech naar financiële waarden zet in de komende tijd waarschijnlijk voort. Daarnaast verloopt het economisch herstel mogelijk vertraging op gelet op de aarzeling bij de boekingen in de reissector.”

Aegon aan kop, Arcelor onderop

In de AEX was verzekeraar Aegon (+1%) de koploper dankzij het vooruitzicht van een hogere rente. Chipmachinefabrikant ASML (+0,9%) en supermarktconcern Ahold Delhaize (+0,9%) waren eveneens in trek.

Staalfabrikant ArcelorMittal werd echter 3,5% teruggezet. ING liet 0,3% liggen. Het bankconcern overweegt trouwens te vertrekken van de Franse consumentenmarkt.

In de AMX viel laadpalenfabrikant Alfen in de smaak met een plus van 1,5%. Roestvrijstaalfabrikant Aperam zakte echter 3,3% weg.

