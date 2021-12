Premium Het beste van De Telegraaf

Column: diversiteitsdebat graag op basis van academisch onderzoek

Door Teeuwe Mevissen Kopieer naar clipboard

Laat ik deze column starten met expliciet te stellen dat iedereen en dan bedoel ik ook iedereen, dus ongeacht geslacht, etnische of sociale afkomst, politieke of religieuze achtergrond, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap en vult u vooral zelf nog aan wat hier mogelijk ontbreekt, het absolute recht heeft op gelijke kansen. Laat ik ook direct opmerken dat ik onderken dat hier helaas nog niet altijd sprake van is. Echter, het diversiteitsdebat lijkt in toenemende mate te ontsporen en wordt niet meer gevoerd op basis van wetenschappelijke inzichten maar in toenemende mate op basis van een ideologisch narratief. Dit levert grote risico’s op want beleid dat wordt gebaseerd op basis van onjuiste aannames en stellingen, leidt zelden tot wenselijke resultaten.