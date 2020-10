Trump of Biden: Amerika heeft écht iets te kiezen

Ⓒ ANP/HH/De Telegraaf

Over tien dagen kiezen de Amerikanen hun president. Zowel de Republikeinse president Donald Trump als zijn Democratische uitdager Joe Biden wil de Amerikaanse economie uit het dal van de coronacrisis krijgen, maar hun aanpak zou haast niet verschillender kunnen zijn. Dit is het belangrijkste economische beleid van beide kandidaten – al hangt wat ze in de praktijk kunnen brengen ook af van wie de meerderheid in het Congres heeft.