Citibank zet Vestia op €300 miljoen

Met de schikking komt een eind aan het juridisch geschil tussen beide partijen.

Eerder trof Vestia schikkingen met accountants KPMG en Deloitte die samen €25 miljoen betaalden, met Deutsche Bank voor €175 miljoen, met ex-topman Erik Staal en zes commissarissen samen voor €4,8 miljoen en met ABN Amro voor €55 miljoen, waardoor de schikkingteller van Vestia op €307,5 miljoen komt te staan. Met vier andere banken is de corporatie nog in gesprek.

Tussen 2005 en 2012 verkocht de Amerikaanse Citibank vanuit hun Londense filiaal voor tientallen miljoenen euro's derivaten aan Vestia. De handel liep via een frauduleuze smeergeld-constructie van tussenpersoon Arjan Greeven en Vestia-kasbeheerder Marcel de Vries. De woningcorporatie ging in 2012 door de torenhoge berg aan derivaten bijna failliet met een derivatenverlies van €2,5 miljard. Tussenpersoon Greeven stapte uit wroeging naar justitie en biechtte de omkoping op. De twee werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Als gevolg van het derivatenschandaal verkeert Vestia negen jaar later nog altijd in grote financiële problemen. Onlangs werd bekend dat de corporatie in drie losse organisaties opgesplitst gaat worden om zo het lek boven water te krijgen. Ondanks een eerdere reddingsactie en harde bezuinigingen was dat de corporatie tot nu toe niet gelukt.