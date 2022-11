Philips ontdekt nieuwe problemen bij beademingsapparaten

De zaak rond die apparaten speelt al meer dan een jaar. In bepaalde apparaten van Philips kan isolatieschuim afbrokkelen, met mogelijke gezondheidsproblemen voor gebruikers als gevolg. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Daarvan zijn er al meer dan 4 miljoen klaar.

De nieuwe problemen gaan specifiek over Trilogy-beademingsapparaten waarvan Philips het schuim al heeft vervangen. Het nieuwe schuim zou mogelijk kunnen losraken en de luchtinlaat blokkeren. Als dat gebeurt gaat er een speciaal alarm af.

Volgens een woordvoerder van Philips moeten er van het betreffende type apparaten in totaal ongeveer 170.000 exemplaren vervangen worden. Het bedrijf is hiermee pas net begonnen. Er zijn pas 20.000 apparaten klaar, voornamelijk in de Verenigde Staten en Japan. Daarvan heeft Philips tien meldingen gekregen van apparaten die niet deugen, aldus de zegsman. Hij geeft ook aan dat er in Nederland nog geen Trilogy-apparatuur is vervangen.

Boze patiënten

Ook zijn er sporen van vuiltjes gevonden in sommige aangepaste apparaten. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het onder meer om afgebrokkelde deeltjes van het oude schuim gaat. De FDA heeft Philips om extra informatie verzocht om de oorzaak van de nieuwe euvels beter te begrijpen. Het bedrijf denkt voor het einde van de maand weer met een update te kunnen komen over de ernst van de problemen en mogelijke acties.

Of de nieuwe problemen nog extra kosten met zich meebrengen voor Philips kan de woordvoerder niet zeggen. De problemen met de apparaten zadelden het bedrijf eerder al op met een kostenpost van honderden miljoenen euro’s. Dat is nog los van juridische kosten voor bijvoorbeeld claims van boze patiënten.

Boze beleggers

Beleggers zijn ook ontevreden over de gang van zaken. De belangenvereniging voor particuliere beleggers VEB stelde Philips in september aansprakelijk voor de verliezen die aandeelhouders hebben geleden. De schade door de koersverliezen raamde de VEB op 16 miljard euro.

Philips kondigde vorige maand daarnaast een afwaardering aan van 1,3 miljard euro op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de apparaten. Het bedrijf rekent namelijk op een schikking met de Amerikaanse justitie die de waarde van dochter Respironics flink zal verlagen.