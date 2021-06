Beleggers zien het steeds zonniger in

Amsterdam - Gesteund door de opleving van de economie en de aanhoudende stijging van de aandelenkoersen zijn beleggers nu heel optimistisch. De Beleggersbarometer van ING, een maandelijkse peiling van het sentiment onder Nederlandse particuliere beleggers, is in juni met 145 punten op de hoogste stand sinds januari 2018 uitgekomen. Bovendien verwacht slechts 7% een daling van de beleggingsportefeuille in de komende paar maanden.