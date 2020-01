’Vleesgigant Vion rekent op 20% krimp veestapel in West-Europa’

Vleesproducent Vion rekent op een krimp van het aantal varkens en runderen met 20 procent in de komende tien jaar in West-Europa. Dit zegt bestuursvoorzitter Ronald Lotgerink.

Vion is volgens het FD de eerste grote Nederlandse agro-industriële onderneming die een inschatting uitspreekt over de kwantitatieve gevolgen van klimaatbeleid en veranderend consumentengedrag voor de landbouwsector. De vleesconsumptie daalt in dezelfde periode jaarlijks met 1 tot 2 procent, denkt de grootste vleesverwerker van Nederland.

Ondanks de krimp van zijn basis mikt Vion de komende vijf jaar minimaal op stabilisering van de omzet. Vion verwacht de krimp onder meer te compenseren door uit te breiden in plantaardige vleesvervangers. Dat marktsegment groeit de komende jaren in Nederland en Duitsland met 6 tot 8 procent per jaar. Vion mikt komende jaren verder op producten met meer toegevoegde waarde.