Stekkerauto verzekeren stuk duurder dan gewone auto

Dat vergeleek de premie voor zes populaire hatchbacks en vier suv’s, zowel in elektrische als benzinevariant. Gemiddeld was het bijna 24% duurder om de stekkerauto te verzekeren. Dit komt vooral doordat een elektrische auto duurder is om aan te schaffen en ook zwaarder is, door het accupakket.

Daar staat dan wel tegenover dat je met een elektrische auto veel goedkoper tankt, en tot 2025 geen wegenbelasting betaalt.

Leeftijd

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren fors meer betalen voor het verzekeren van hun bolide. Zelfs als het aantal schadevrije jaren hetzelfde is, is een 18-jarige gemiddeld 157% meer premie kwijt dan een 35-jarige in exact dezelfde situatie. Een 80-jarige is gemiddeld 43% meer kwijt dan de dertiger, maar kan mogelijk profiteren van korting door meer schadevrije jaren.