Sandd-deal drukt winst PostNL

Eerder rekende PostNL op een bedrag tussen de 170 miljoen en 200 miljoen euro. In het lopende kwartaal rekent PostNL op een negatief Sandd-effect van 15 miljoen tot 25 miljoen euro.

De overname van Sandd, waar het van de minister eerder groen licht voor kreeg, is ondertussen afgerond. De integratie van de activiteiten van Sandd gaat in december van start en moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.

"Dankzij het monopolie op postmarkt heeft PostNL de optie van hogere postzegelprijs die resultaat enigszins op peil houdt"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„PostNL komt met een kleine winstwaarschuwing, omdat de groei van de pakketdivisie flink lager is dan eerder voorspeld dit jaar. Met juist deze pakketjes wil PostNL in de komende jaren de winstmachine worden, een belofte die al jaren gedaan wordt. Een verslechterende economie kan een streep door dat plan halen. Een geluk bij een ongeluk misschien in dit geval is dat PostNL sinds kort het monopolie op de postmarkt heeft. Daardoor heeft ze nog de optie om de postzegelprijs te verhogen, waardoor het totale resultaat van de combinatie enigszins op peil kan blijven.”

PostNL sloot het kwartaal af met een omzet van 636 miljoen euro, hetgeen 2 miljoen euro minder is dan een jaar eerder. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat steeg met 2 miljoen euro naar 25 miljoen euro. Tegenover de daling van de postvolumes met 10,6 procent stond een stijging van de pakketvolumes van 11 procent.

