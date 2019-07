Financieel directeur vertrekt bij Steinhoff

De reden voor het vertrek van Dieperink is niet naar buiten gebracht. Hij werd begin 2018 vrij plotseling aangesteld, toen voorganger Ben La Grange zich gedwongen zag zijn taken neer te leggen.

Steinhoff is al geruime tijd in de ban van een boekhoudschandaal. De meubelgigant wendde vooralsnog een bankroet af. Ook dochter Mattress Firm raakte in zwaar weer, maar kwam na een stevige sanering uit surseance. Dieperink werkte al jaren voor Steinhoff.