Brussel opgewekter over Nederlandse economie: groei bijgesteld naar 3,3%

De Europese Commissie rekent op een economische groei van 3,3% zowel dit als volgend jaar, een stuk meer dan ze eerder dit jaar voorspelde. In februari ging het om 2,3% en in februari verwachtte het dagelijks EU-bestuur nog maar 1,8%.

De commissie stelt de economische groeiprognoses voor dit en volgend jaar voor de hele EU aanzienlijk naar boven bij. Ze verwacht dat de 27 landen in het laatste kwartaal van 2021 al zijn hersteld tot het niveau van voor de coronacrisis. Sommige landen die economisch minder hard zijn getroffen dan andere, waaronder Nederland, mogelijk al in de zomer. „Een echt succes”, zegt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis.

Brussel rekent op gemiddeld 4,8% groei voor de EU over het hele jaar, 0,6 procentpunt meer dan de commissie eerder dit jaar voorspelde. In 2022 gaat het om 4,5%. In een economisch sterk land als Nederland is de groei vanzelf bescheidener dan dit gemiddelde.

Daar staat tegenover dat het inflatiecijfer voor dit jaar nu ook hoger wordt ingeschat. De commissie voorspelt een inflatie van 2,2 procent, oftewel 0,3 procentpunt meer dan eerder werd berekend voor de hele EU. Nederland steekt daar relatief gunstig bij af met een geschatte 1,8 procent en voor de eurozone 1,9 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een gemiddelde inflatie die net onder de 2 procent ligt.

De inflatiestijging komt door toegenomen energie- en grondstofprijzen en problemen bij de productie en levering van onderdelen en materialen. De onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod zou volgend jaar wel weer in balans moeten zijn, meent Brussel.

Volgens Dombrovskis „maakt de Europese economie een sterke comeback en vallen alle juiste stukjes op hun plaats.” Vooral in het begin van het jaar ging het beter dan verwacht en nu de vaccinatiecampagne op stoom ligt en de winkels, horeca en vakantieoorden heropenen, kunnen burgers en bedrijven weer geld verdienen en uitgeven. Ook zal de miljardensteun uit het EU-herstelfonds helpen om er weer bovenop te komen, stelt de commissie. Naar verwachting keuren de EU-ministers van Financiën de eerste herstelplannen volgende week goed.

De commissie waarschuwt echter ook voor grote onzekerheid, vooral voor de gevolgen van coronavarianten als de EU die niet onder de duim kan houden.