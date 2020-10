Webinar: zo investeer je in duurzamere Hema

Tijdens een webinar op maandag 5 oktober om 20.00 uur op DFT.nl geeft de stichting een toelichting. Gratis meedoen aan dit webinar? Klik dan op deze link.

Ebel Kemeling (managing partner van Spring Associates), Mei Li Vos (initiatiefnemer KoopdeHEMA) en Anna Grebenchtchikova (bestuurslid Stichting Hena & financieel specialist) geven dan inzicht in de uitdagingen en kansen van beleggen in de Hena.

Certificaten

HENA ging juli dit jaar de samenwerking aan met beursplatform NXchange en lanceerde de stichting de website KoopdeHEMA.nl. Dat biedt de kans om certificaten te kopen van aandelen Hema, die Hena wil verwerven om invloed uit te oefenen op de koers van het warenhuis.

Tijdens het webinar gaan gastsprekers in op wat nodig is bij de overgang naar een duurzame toekomst voor de Hema. Ze geven uitleg over de positie van Hema in de retailwereld, de investeringsstructuur van Stichting Hena, wat de waarde van de Hema is, de rol van de kapitaalmarkten, en hoeveel rendement de belegging kan opleveren voor beleggers.

Dit webinar is behalve door Stichting Hena geïnitieerd door beurs Nxchange, beleggingsexpert André Brouwers is host.