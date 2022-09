Topman achter Brits maken Unilever schoot tekort met winstgevendheid

Premium Financieel

Kan Jumbo-baas Van Eerd nog wel aanblijven?

Nu Jumbobaas Frits van Eerd weer thuis is, rijst de vraag of hij kan aanblijven of niet. Dat hangt uiteraard af van de uitkomst van het onderzoek door het OM naar witwasconstructies waarin hij nog steeds verdachte is. „Tot die tijd kan Frits het beste ver wegblijven van het hoofdkantoor van Jumbo.”