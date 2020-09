Coronabeleid gaat mis bij printer en bureau

Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield hing zijn eigen hoofdkantoor aan de Amsterdamse Zuidas vol met 55 bewegingssensoren om te zien hoe de eigen werknemers zich hielden aan de anderhalvemeterregels. Die worden er aangegeven met stickers, looproutes en zelfs kleurverschillen in de vloerbedekking, volgens het eigen anti-coronaconcept ’6 feet office’.

In deze testomgeving bleek dat de afstand in 13% van alle situaties niet goed werd aangehouden, zo blijkt uit een rapport dat de vastgoedadviseur maandag publiceerde. In de toiletgroepen waren helemaal geen problemen, terwijl ook in de gangen vrij goed afstand werd gehouden. In de keuken en vergaderruimtes ging het in een op de tien situaties mis.

„De situaties waarin de norm niet goed werd nageleefd deden zich met name voor in de omgeving van bureauwerkplekken”, zegt Asaël Akkerman van Cushman & Wakefield. Met behulp van de testresultaten waren de knelpunten volgens hem relatief eenvoudig op te lossen. „Eigen verantwoordelijkheid nemen en blijven communiceren zijn cruciaal.”