BSN vragen bij offerte mag niet

Het BSN mag namelijk alleen gevraagd worden als dat wettelijk verplicht is, zegt het AP in nieuwe vragen en antwoorden op de eigen site. En organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen vragen en verwerken als iemand al klant is.

Daar is nog geen sprake van in de offertefase. Dus mag een financieel dienstverlener of een tussenpersoon het BSN absoluut niet verwerken, zelfs niet als je daar zelf toestemming voor geeft.

Bij Assurantie Magazine valt te lezen dat de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners vraagtekens heeft bij de antwoorden van de privacywaakhond. De handelswijze die de AP voorstaat, wijkt nogal af van de praktijk, stelt de vereniging. Die gaat samen met andere belangenorganisaties proberen een oplossing voor de werkwijze te vinden.