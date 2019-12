CNV: acties bij vleeswarenbedrijf Offerman voorkomen

In Aalsmeer kan slechts een klein deel van het personeel blijven werken. De sluiting raakt circa honderd medewerkers, van wie er zo’n vijftig hun baan verliezen. De rest krijgt werk op andere locaties, zoals in het ver weg gelegen Ridderkerk.

In het nu gesloten akkoord, dat binnenkort aan de leden wordt voorgelegd, is afgesproken dat werknemers niet kunnen worden verplicht om een baan in Ridderkerk te accepteren. „Als werknemers niet mee willen naar Ridderkerk, krijgen ze een goede ontslagvergoeding mee en ook een half jaar lang hulp bij het vinden van een andere baan in de buurt”, aldus onderhandelaar Soraya Faez van CNV Vakmensen. Voor degenen die in Aalsmeer blijven werken, is een loyaliteitsbonus afgesproken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte in oktober bekend dat door besmette etenswaren uit de Aalsmeerse fabriek drie mensen waren overleden en een vrouw een miskraam had gekregen.