De Britse premier Johnson gaat misschien toch weer met de EU praten. Ⓒ ANP/HH

Een Brexit zonder goede afspraken is de afgelopen jaren afgeschilderd als een nachtmerriescenario. Als het toch al zo ver komt, is het eerder een vreemde droom. Dat neemt niet weg dat het pond in dat geval een tik kan krijgen.