Lagere omzet en winst Core Labs

Amsterdam - Core Laboratories (Core Labs) heeft in het tweede kwartaal een lagere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie haalde zag ook de operationele winst stevig dalen. Dat had deels te maken met het afstoten van een bedrijfsonderdeel in de afgelopen periode. Ook viel de vraag in de Amerikaanse markt voor dienstverlening in de olie- en gassector tegen.