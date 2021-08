Aanslag Kabul drukt Amerikaanse beurzen in het rood

Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (ANP) - Amerikaanse beleggers zijn geschrokken van de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De beurzen doken de min in vlak na de explosies waarbij twaalf Amerikaanse militairen omkwamen. Beleggers waren daarnaast voorzichtig vanwege de aankomende jaarlijkse bijeenkomst van de Federal Reserve in Jackson Hole, waar mogelijk meer bekend wordt over het monetaire beleid in de Verenigde Staten.