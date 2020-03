Kwart van de mannen shopt wel eens onder werktijd

Een op de vijf werknemers winkelt wel eens onder werktijd. Ⓒ ANP

Amsterdam - Is het prima om even de winkel in te duiken in de baas z’n tijd? Uit onderzoek van klantenkaart-app Stocard blijkt dat er qua opvattingen daar een flinke generatiekloof zit: Van de werknemers onder de 35 vindt een kwart het prima om dat wel eens te doen, maar bij de werknemers boven de 55 vindt maar 5% dit acceptabel gedrag.