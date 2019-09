’Ontmoedig Antilliaanse studenten’

ROC Mondriaan-baas en voormalig PvdA wethouder Pierre Heijnen had een hartelijke ontmoeting met zijn partijgenoot oud-minister en nu Leids professor Jet Bussemaker. „Ik heb veel promovendi”, vertelde de geleerde.

’De overheid moet Antilliaanse jongeren van 16- en 17-jaar ontmoedigen naar Nederland te komen om hier een mbo-opleiding opleiding te volgen”, vond bestuursvoorzitter van ROC Mondriaan in Den Haag, Pierre Heijnen. „Ze komen hier zonder dat ze iemand kennen en raken snel onder invloed van verkeerde mensen. Daardoor is hun uitval extra groot. We kunnen hen niet verbieden te komen want ze behoren tot ons koninkrijk maar afraden kan wel. Er zijn daar ook mbo’s.”