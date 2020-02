Man verzwijgt fysio-behandeling, raakt verzekering kwijt

Een man die bij Aegon verzekerd was werd arbeidsongeschikt en wilde aanspraak maken op zijn verzekering. Alleen had hij bij zijn aanvraag niet vermeld dat hij bij de fysiotherapeut was geweest voor de behandeling van rugklachten. Hij is zeven keer geweest en heeft een aantal spierversterkende oefeningen meegekregen.

Hulpverlener

De man is hier mogelijk ook niet specifiek over uitgevraagd door de medisch adviseur van de verzekeraar, staat in de uitspraak van het Kifid. Toch had hij volgens het contract moeten vermelden dat hij eerder bij een hulpverlener was geweest voor klachten.

Volgens een beoordeling door een commissie mocht Aegon de man de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan ook weigeren.