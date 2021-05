Hoogleraar: ’Warmtenet is te duur’

Het bedrijf Westpoort Warmte gebruikt restwarmte van het Afval Energie Bedrijf en zorgt in Amsterdam op die manier voor verwarming. Ⓒ HH / ANP

Utrecht - Wie met zijn woning op het warmtenet is aangesloten, kan een pittige rekening voor het gebruik van warmte krijgen. Dat was bekend, maar onderzoek wijst nu uit dat ook in vergelijking met de landen om ons heen de Nederlandse warmtetarieven erg stevig zijn. In Nederland is het tarief 15 tot 55% hoger dan in andere landen.