Column: wie vertrouwt u meer, Knot of Zuckerberg?

De pr-afdeling van Facebook leverde, eerlijk is eerlijk, puik werk af. De introductie van de libra was doorspekt met modieus cryptojargon: blockchain, nodes, wallets en tokens kon ik afstrepen van de crypto-bingokaart.

En natuurlijk gaat Facebook ook de wereld redden door de armsten op deze aarde via libra (munt) en calibra (de nieuwe digitale portemonnee – ’wallet’) toegang te geven tot het betalingsverkeer.

Op deze plaats heb ik mij al een paar keer tevergeefs afgevraagd voor welk probleem bitcoin nu eigenlijk een oplossing is. Voor de libra is deze vraag een stuk makkelijker te beantwoorden: libra en calibra openen voor Facebook mogelijkheden om toegang te krijgen tot transactie- en betalingsgegevens.

Deze gegevens gecombineerd met de al aanwezige persoonlijke data in Facebook zijn natuurlijk goud waard. Facebook ontkent trouwens dat het van plan is deze gegevens te matchen, maar de geloofwaardigheid van Facebook op dit punt is niet bepaald sterk.

Mandje

Het grote voordeel van libra ten opzichte van de bitcoin is dat libra gedekt gaat worden door een mandje buitenlandse valuta en staatsobligaties. De zeer hoge volatiliteit die bitcoin ongeschikt maakt voor betalingen, zal de libra hoogstwaarschijnlijk geen parten gaan spelen.

Wat overigens niet wil zeggen dat de libra geen valutarisico zal kennen. Die zijn echter vergelijkbaar met bijvoorbeeld het valutarisico in de orde van grootte van een euro ten opzichte van de dollar.

Alarmbellen

Bij de financiële toezichthouders in Amerika, Europa en Australië gingen echter alle alarmbellen af bij de introductie van libra. Als deze munt echt een succes zou worden, dan wordt Facebook in potentie een machtige partij in het mondiale betalingsverkeer.

Stel dat alle Facebook- en Whatsappgebruikers $100 in libra zouden storten in hun calibrawallet, dan wordt libra in één klap qua marktwaarde al groter dan bitcoin nu.

Begrijpelijk dat dat de financiële autoriteiten zorgen baart. Zeker ook omdat er eigenlijk qua wetgeving op cryptogebied nog maar weinig geregeld is. In dit grijze gebied kan Facebook uitproberen hoe ver ze kunnen gaan.

Vechten

Facebook zal dus zeker nog een paar robbertjes met de toezichthouders moeten vechten om de libra in Amerika en Europa te kunnen uitrollen. Het plan is om al in 2020 met libra te beginnen, maar dit lijkt erg ambitieus.

De grote vraag is natuurlijk: zitten consumenten op de libra te wachten? Als betalingen op internet met de libra goedkoper, gemakkelijker en sneller worden dan nu via creditcard of bank (bijvoorbeeld iDeal) en het valutarisico voor lief wordt genomen dan zou het zeker kunnen.

De hamvraag is echter of consumenten hun portemonnee en betalingsgegevens toevertrouwen aan Facebook. Wie vertrouwt u meer als centrale bankier: Klaas Knot of Mark Zuckerberg?

Rombout Kerstens is directeur van Keyword Info Systems