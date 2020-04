Brunel verwacht coronaklap later dit jaar

Brunel sloot de meetperiode af met een omzet van 257,1 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 6 procent. Vooral in het Midden-Oosten en India deed Brunel goede zaken. Ook in de Noord- en Zuid-Amerika werd de omzet flink opgevoerd. Brunel hield de resultaten van Brunel Industrial Services (BIS) in Texas buiten beschouwing. Het bedrijf is bezig BIS te ontmantelen. In Nederland en andere Europese landen (DACH) was sprake van een omzetdaling.

De brutowinst van Brunel zakt op jaarbasis met een derde tot 8 miljoen euro. Ook hier zorgden de mindere prestaties in de DACH-landen voor druk op de resultaten. Volgens Brunel zijn maar een paar projecten uitgesteld of geannuleerd. Maar dat zorgde voor een nog lagere productiviteit en minder werk op de plank. Verder kampt Brunel met uitdagingen op de Nederlandse markt wat betreft flexibele arbeidskrachten.

Eerder besloot Brunel uit voorzorg om geen dividend uit te betalen over 2019. De onderneming is naar eigen zeggen goed uitgerust, ook financieel, om de crisis te doorstaan.