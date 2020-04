Brunel verwacht teruggang pas later dit jaar

Volgens Brunel zijn maar een paar projecten uitgesteld of geannuleerd. Topman Jilko Andringa is dan ook niet pessimistisch. „Natuurlijk verwachten wij een teruggang, maar geen grote klappen. Veel projecten gaan gewoon door. Denk aan infrastructurele projecten die als vitaal worden gezien. Zulke opdrachten gaan gewoon door.”

Brunel noteert een omzet van €257,1 miljoen. Dat betekent op jaarbasis een stijging van 6%. Vooral in het Midden-Oosten en India deed Brunel goede zaken. Ook in de Noord- en Zuid-Amerika werd de omzet flink opgevoerd. Brunel hield de resultaten van Brunel Industrial Services (BIS) in Texas buiten beschouwing. Het bedrijf is bezig BIS te ontmantelen. In Nederland en het blok Duitsland, Oostenrijk Zwitserland was sprake van een omzetdaling.

Brunel besloot eerder al om uit voorzorg geen dividend uit te betalen over 2019. Andringa denkt wel dat het bedrijf goed is uitgerust om tegenslagen op te vangen. „We hebben geen schulden en veel cash. Met de huidige cashpositie kunnen we deze storm goed doorkomen. Op korte termijn zal de werkloosheid oplopen, maar de behoefte aan schaarse specialismes blijft. De crisis zal ook alleen maar zorgen voor een vergroting van de behoefte aan flexibiliteit. „