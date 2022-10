Premium Het beste van De Telegraaf

Ondernemers pleiten voor snel weer pompen ’Gronings gas is van ons allemaal’

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Rick Zeelen van cateraar Vermaat, investeerder Maasbert Schouten, netwerkkoningin Merlin Melles, diamantair David Bijlsma, Joep Verbunt van Matt Sleeps en energie-ondernemer Siebren Zijlstra.

Artis is een plek om dieren te bekijken maar ook mensen kun je er in vol ornaat bewonderen. Maar dan niet in de hokken maar in de feestzalen. Zoals de leden van netwerkclub fCN van Merlin Melles die de jaarlijkse uitreiking van ondernemersprijzen bijwoonden in feeërieke atmosfeer.