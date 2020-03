Animo bitcoin brokkelt snel af door coronacrisis

Ook andere cryptomunten hebben het zwaar te verduren. Zo zijn de ethereum, de bitcoin cash en de litecoin flink in waarde gedaald.

De maand maart dreigt voor de bitcoin uit te lopen op een groot bloedbad. De cryptomunt die aanvankelijk nog als vluchthaven werd gezien in onzekere tijden, is in een razend tempo ineengestort van ruim boven de $10.000 halverwege vorige maand tot ruim onder de $5000, een aderlating van meer dan de helft.

Uitgang

Net als de malaise op de aandelenmarkten zoeken beleggers in de bitcoin ook massaal de uitgang op. Na een kortstondige forse opleving zondagavond vlak na het besluit van de Fed om opnieuw hardhandig in te grijpen in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, zakte de digitale munt al snel weer fors weg.

Bitcoinexperts wijzen er op dat er ook afscheid wordt genomen van de cryptomunt om verliezen elders mee te dekken. Met de aanhoudende neergang tot onder de $4500 komt het dieptepunt van begin 2019 weer in zicht. In het hoogtijdagen werd de cryptopunt dicht tegen de $20.000 verhandeld.