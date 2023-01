Automobilist weer stuk duurder uit: benzine veert terug naar €2 per liter

Na halverwege december nog tot ruim onder de €1,90 euro te zijn gezakt, heeft de adviesprijs voor Euro95/E10 aan het begin van het nieuwe jaar de weg omhoog stevig ingeslagen. Donderdag werd de barrière van €2 alweer geslecht, het hoogste niveau sinds halverwege november, zo komt naar voren uit cijfers van United Consumers.

Bekijk ook: Hier staat de goedkoopste benzinepomp van ons land

De aantrekkende benzineprijs hangt sterk samen met de ommekeer op de oliemarkten. De prijs van een vat Brent-olie, die eind vorig jaar nog tot ruim onder de $80 duikelde, laat in de voorbije weken een stevig herstel zien tot boven de $87.

Heropening China

Vooral de heropening van China heeft de aanzet gegeven tot een sterke opleving bij de prijs van het zwarte goud. Met de verwachte stevige toename van de economische activiteiten in het Aziatische land zal de vraag naar olie waarschijnlijk flink gaan toenemen. Daarnaast stegen de wekelijke Amerikaanse voorraden afgelopen weken minder hard dan werd voorzien.

Toch waren automobilisten halverwege vorig jaar bij de pomp nog veel duurder uit. De adviesprijs voor Euro 95 steeg in juni nog naar een recordstand van €2,50 in reactie op de hard opgelopen olieprijs. Die steeg tot ruim boven de $110 in de nasleep van de oorlog in Oekraïne.

Bekijk ook: Tanken in Duitsland voor het eerst in jaren duurder dan bij ons

Voor dieselrijders is het verschil met eind vorig jaar eveneens zichtbaar. De adviesprijs voor diesel heeft de opgaande lijn ingezet en is weer teruggekeerd naar €1,95 per liter tegen €1,83 halverwege december.

De adviesprijzen voor brandstoffen zijn vooral te zien bij tankstations langs snelwegen. Bij lokale pompen liggen de prijzen door kortingen vaak nog een stuk lager. Uit onderzoek van MultiTankcard onder meer dan 4000 pomphouders in ons land kwam recent nog naar voren dat de goedkoopste benzinepomp in Zeeland staat.