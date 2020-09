Staalreus ArcelorMittal stoot Amerikaans Cleveland-Cliffs af

Cleveland-Cliffs verkrijgt door de aankoop onder meer zes staalfabrieken en acht afwerkingsfaciliteiten en activiteiten op het gebied van steenkool en mijnbouw door heel de Verenigde Staten. Ook verschillende samenwerkingsverbanden van ArcelorMittal, met onder meer het Japanse Nippon Steel, gaan over.

Vorig jaar had ArcelorMittal USA een omzet van 9,9 miljard dollar. De transactie wordt waarschijnlijk in het vierde kwartaal afgerond. In combinatie met de verkoop begint ArcelorMittal een aandeleninkoopprogramma met een omvang van 500 miljoen dollar.