Werkvraag: houd ik mijn baan als bedrijf wordt overgenomen?

Werkvraag: mag mijn baas me verplichten om over te werken?

De griep hakt er bij ons flink in; een kwart van het personeel is ziek. Ook zit een aantal medewerkers in quarantaine. We hebben een aantal opdrachten verplaatst en wat mensen kunnen inhuren, maar daar redden we het niet mee. Daarom hebben we gevraagd of medewerkers aankomende week een paar uur will...