Column: Neergaande fase van de Kondratieffcyclus is begonnen

Dat de beurzen tot begin dit jaar bleven stijgen, is te danken aan het beleid van centrale banken zoals de Fed onder leiding van Jerome Powell. Ⓒ AFP

In de jaren zeventig van de vorige eeuw hield ik mij bezig met de Kondratieffcyclus, genoemd naar de Russische econoom die een lange golfbeweging in de economie had beschreven. Die lange golf had een lengte van ongeveer 45 tot 60 jaar. Om zijn opvattingen werd Kondratieff in 1932 gevangen gezet en in 1938 door het Stalinregime geëxecuteerd.