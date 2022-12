Oproep | Overstappen? Stel je vragen aan experts van het zorgspreekuur

Hoe kan ik besparen op mijn zorgverzekering? Ik ben gescheiden, op welke polis moeten de kinderen meeverzekerd worden? Ik word komend jaar geopereerd, waar moet ik op letten? Moet ik mijn kinderen ook aanvullend verzekeren voor de tandarts? Ik heb een betalingsregeling bij mijn zorgverzekering, kan ik nu wel overstappen? Mijn dochter wordt halverwege het jaar 18, moet zij nu al een polis kiezen?

Een keer per jaar organiseert De Telegraaf een Zorgspreekuur waar lezers gratis allerhande vragen kunnen stellen aan experts over zorgverzekeringen, verschillende type polissen, het overstapproces, vergoedingen, aanvullende pakketten, eigen risico’s en eigen bijdrages, klachten over zorgverzekeringen en meer.

