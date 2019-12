Staat legt 1,5 cent op benzineprijs

Dat meldt United Consumers maandag. De accijns wordt verhoogd met 1,6%, hetzelfde percentage als de inflatie. De overheid deed daar ook nog eens 21% btw overheen. De accijns op diesel stijgt daardoor bijna 1 cent en LPG bijna 0,7 cent. Een tankbeurt diesel kost dan 38 cent meer, een tankbeurt LPG 27 cent meer.

„Je praat over een serieuze verhoging, want over de accijns wordt ook nog eens btw geheven. Dat is dus eigenlijk een belasting over een belasting”, zegt Paul van Selms van United Consumers. Volgens berekeningen van United Consumers is een automobilist met 20.000 km per jaar op de teller (1 liter op 15 km verbruik) is daardoor op jaarbasis zo’n €20 euro extra kwijt aan benzine.

Dat de benzineprijs in Nederland zo hoog is, ligt vooral aan de fiscus. De btw en andere heffingen zijn goed voor ongeveer 75% van de brandstofprijs, aldus Van Selms.