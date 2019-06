FNV-bestuurders: Wij hebben onderste uit pensioenkan gehaald

Han Busker en Tuur Elzinga: ,,Dit is natuurlijk heel spannend.” Ⓒ Menno Bausch

De FNV maakt zich op voor een roerige week nu het referendum over het pensioenakkoord in volle gang is. Het laatste woord is zaterdag aan het ledenparlement tijdens een bijeenkomst in Apeldoorn. Voorzitter Han Busker en vicevoorzitter Tuur Elzinga zijn strijdbaar. „Er ligt hier iets dat heel goed te verdedigen is.”