’ING mogelijk weg uit Turkije om Erdogan’

De bank zou verkennende gesprekken hebben gevoerd met adviseurs over de desinvestering van zijn Turkse onderdeel. Ook heeft de bank naar verluidt een Turkse branchegenoot eind vorig jaar benaderd om de interesse in een overname te peilen. Bronnen benadrukken tegenover Bloomberg dat er nog geen definitieve beslissingen zijn genomen.

De Turkse bankensector voelt de druk van president Recep Tayyip Erdogan om meer krediet te verstrekken, wat de economische groei van het land moet ondersteunen. Daarnaast gelden voor banken sinds kort nieuwe wetten waardoor ze veel minder commissies in rekening kunnen brengen bij klanten in Turkije.

ING wil geen commentaar geven op het nieuws. "We hebben duizenden medewerkers en miljoenen klanten in Turkije, en die willen we zo goed mogelijk van dienst zijn", zegt een woordvoerder.

Volgens de zegsman is Turkije niet de belangrijkste markt voor ING, "maar ook niet onbelangrijk". Het financiële concern schaart het land onder zijn groeimarkten, waar de verwachte economische groei voor meer klantenaanwas zal zorgen.