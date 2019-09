'Nieuwe acties vakbonden bij KLM in de maak'

Volgens de luchtvaartmaatschappij gaan vijf vakbonden het voorstel intern bespreken. "De cabinebonden VNC en FNV Cabine en FNV Grond hebben het eindbod, tot teleurstelling van KLM, afgewezen en hebben aangegeven zich voor te bereiden op acties. KLM vindt dat onbegrijpelijk", aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

KLM is met diverse vakbonden in overleg over cao's voor alle personeel. Het grondpersoneel legde al twee keer het werk neer in door vakbond FNV georganiseerde acties. FNV schortte die acties op om deze week toch weer met de luchtvaartmaatschappij om de tafel te gaan.