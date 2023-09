Zorgen over opkoop huisartsenpraktijken door investeringsfondsen

Investeringsfondsen nemen steeds vaker de praktijk van huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten over. Dat schuurt. Problemen met de commerciële huisartsenketen van Co-Med zijn aanleiding voor zorgminister Kuipers om de rol van private equity te onderzoeken. Volgens de een is de oprukkende commercie ’een bedreiging van goede patiëntenzorg’. Volgens de ander maken ze de zorg efficiënter. Willen we ’partijen die puur voor de winst gaan’ in onze gezondheidszorg?

Ⓒ ANP/HH