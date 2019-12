'FAA voorzag vele rampen met Boeing 737 MAX'

Personeel van de FAA voorspelden nog circa vijftien rampen als er geen aanpassingen aan de toestellen zouden worden gedaan. Pas na de tweede ramp in maart dit jaar werden alle 737 MAX-toestellen wereldwijd aan de grond gehouden.

De kwestie kwam aan het licht tijdens een commissiebijeenkomst over de 737 MAX-problemen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. FAA-baas Steven Dickson, die in augustus voor vijf jaar werd benoemd op die positie, stelde dat hij er alles aan zal doen om dit niet meer te laten gebeuren.