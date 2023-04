Aandeel elektrische auto in EU groeit snel, regionale verschillen enorm

Van de nieuw verkochte auto’s in de EU afgelopen jaar was 21,6% elektrisch. Daarbij moet aangetekend dat in meer dan de helft van de EU-lidstaten de stekkerauto een marktaandeel heeft van 9% of minder. Met name in Centraal-, Oost- en Zuid-Europa weet de elektrische auto nog maar moeizaam zijn weg naar de klant te vinden. Het gaat hierbij vooral om landen waar het jaarlijkse netto-inkomen rond de €13.000 schommelt.

In vijf Noord- en West-Europese landen had in 2022 meer dan 30% van de nieuw verkochte auto’s een stekker. Het gemiddelde netto jaarinkomen ligt hier dan ook op minimaal €32.000.

Contrast

In Zweden waar de gemiddelde werknemer meer dan €35.000 netto overhoudt, is 56,1% van de nieuw verkochte auto’s elektrisch. Daarmee is het Scandinavische land absoluut koploper. Daartegenover staat Bulgarije met een marktaandeel van elektrisch van slechts 4% en een gemiddeld netto jaarinkomen van rond de €7000.

In Nederland was afgelopen jaar 34,5% van de geregistreerde auto’s elektrisch, waarmee ons land op een vierde plek komt achter Denemarken (38,6%) en Finland (37,6%) en voor Duitsland (31,4%). In Slowakije (3,7%) en Tsjechië (3,9%) is het marktaandeel van stekkerauto’s het laagst.