Beursblog: daling tech zet rem op Wall Street en AEX

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Belegger terughoudend op vrees rentestijgingen. Ⓒ ANP/HH AEX 752.51 -1.49 %

Amsterdam - Wall Street komt maandag lager uit de startblokken. De opgelaaide rentevrees geeft beleggers in de VS de aanzet om uit te stappen. Tesla is aardig op dreef.