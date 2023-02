Beursblog: rentevrees drukt AEX in rode cijfers, verlies bij staal en tech

Door Theo Besteman

AEX 757.23 -0.87 %

Amsterdam - De AEX is maandag lager geopend, de winst van vrijdag is verdampt. ArcelorMittal en chipfondsen vormen de bodem. KPN, Shell en Ahold Delhaize houden stand. Aalberts reageert positief op een adviesverhoging. De gevolgen van de aardbeving in Turkije voor gas- en olielevering zijn onduidelijk nog. Beurzen in Azië zijn maandag merendeels lager gesloten, hoewel de Japanse Nikkei won. Brokers noemen naast geopolitieke spanningen de mogelijke renteverhogingen als reden voor zorg.