Live: Ruzie over beslagen in goudfraudezaak

De FIOD deed vorig jaar een inval in het woonhuis van directeur John H., verdacht van goudfraude. Ⓒ foto Caspar Huurdeman

Amsterdam - De rechtbank buigt zich vrijdagmiddag bij een tussentijdse zitting in het strafrechtelijk onderzoek naar de van fraude verdachte goudhandel Gold Investment over het beslag dat gelegd is op de tegoeden van een betrokken goudmijn.