Beleggers laten zich gaan op beursfeestje Damrak

De AEX-index noteerde kwart voor vier 1,5% winst bij 615,09 punten. Daarmee kwam de intraday jaartop van 616, 46 punten weer in zicht. De AMX-index ging 0,9% vooruit naar 940,47 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook diepgroen. De beurs in Frankfurt schoot 1,6% omhoog.

Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, gaven beleggers op de aandelenmarkten extra gas vanwege het beeld dat de verslechtering bij de Duitse industrie niet aan het verdiepen is. „Het optimisme over de eerste handelsdeal tussen China en Amerika begint steeds meer terug te komen in de cijfers. Er is vooral meer rust gekomen, waardoor de storm bij zorgenkindje Duitsland lijkt overgetrokken. Het herstel bij de industrie in Duitsland zal naar verwachting doorzetten, maar nog niet naar de niveau’s die we in 2018 hebben gezien.” Wall Street kwam vanmiddag met kleine plussen uit de startblokken.

Het is verder afwachten hoe groot de effecten zullen zijn van het coronavirus op de Chinese economie, stelt Koopman. „Door de start van het Chinees Nieuwjaar is een grote volksverhuizing op gang gekomen, waarbij mensen alle kanten opgaan. Dat is voor het virus ideaal. Het is niet voor niets dat de Chinese overheid radicaal heeft ingegrepen om de verspreiding te beperken. Vooral de retailcijfers zullen de komende maanden een negatief effect geven.”

Volgensde week gaat de aandacht vooral uit naar het rentebesluit in het Verenigd Koninkrijk. „Het zal spannend worden in hoeverre de BoE een renteverlaging gaat doorvoeren”, meent Koopman. „We hebben al een kwartaal lang slechte cijfers gezien. Hoewel er recent verbetering zichtbaar was op de Britse arbeidsmarkt zal de onzekerheid voortduren over het behalen van nieuwe Brexit-deadlines.”

Richard Abma, vermogenbeheerder bij OHV, benadrukt dat vooral de verbeterde gang van zaken bij de Duitse industrie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het hernieuwde enthousiasme bij beleggers. „Vooraf werd nog gevreesd voor een verdere neergang van de bedrijvigheid in de Duitse industrie.” Daarnaast wijst hij er op dat de zorgen over het coronavirus die een dag eerder het sentiment nog flink parten speelden, werden getemperd in reactie op het nieuws dat er een minder agressieve verspreiding aan de gang is dan bijvoorbeeld bij het SARS-virus. „De Chinese overheid heeft ook geen halve maatregelen genomen.” De meevallende resultaten uit de chipsector met de onder meer de gunstige cijfers van de Amerikaanse chipgigant Intel gaven volgens Abma eveneens steun.

Abma houdt er rekening mee dat de aandelenmarkten vooral in de Europa de opgaande beweging gaan hervatten. „Met het zicht op het positievere economisch plaatje en de ECB die voorlopig van plan is om de monetaire stimulering voort te zetten kunnen beleggers zich comfortabel voelen om in de aantrekkelijk geprijsde Europese aandelen te stappen.”

Geen verliezers

In de geheel groengekleurde AEX steeg voeding- en wasmiddelenconcern Unilever 1,7% na een koopadvies, komend van een ’houden’-advies, van Jefferies bij een koersdoel van €59. DSM zat het meest in de lift en pakte met een plus van 2,5% de koppositie. Philips koerste 2,3% hoger.

ArcelorMittal deed met een 2,3% winst goed mee. Aalberts Industries zag de koers 2,2% oplopen.

Chipmachinemaker ASML was met een vooruitgang van 2,1% ook sterk op dreef. In voorgaande dagen moest het aandeel nog duidelijk terrein prijsgeven na een lauw ontvangen prognose.

Verder konden de verzekeraars op kopersinteresse rekenen: Aegon steeg 1,3%, NN Group klom 1,4%.

Uitzender Randstad ging met 2% in herstel. Grootgrutter Ahold Delhaize dikte 2,3% aan. De Franse supermarktketen Carrefour rapporteerde in België over dalende verkopen.

Takeaway zorgelijk

Bij de middelgrote fondsen behoorde Takeaway.com bij de schaarse dalers (-1,8%): zijn overname van JustEat, het heeft 90% van de aandelen, zal volgens de Nederlandse maaltijdenbezorger een week vertraging krijgen na bezwaren van de Britse kartelwaakhond CMA. Citigroup-analisten verwachten overigens dat de deal gewoon doorgaat.

Telecom- en kabelbedrijf Altice (+1,9%) kondigde een vereenvoudiging van zijn kapitaalstructuur aan die de Fransen jaarlijks €36 miljoen aan rentebetalingen zou besparen.

In de Midkap stond bodemonderzoeker Fugro dankzij een winst van 2,6% aan kop. Signify kreeg er eveneens 2,6% bij.